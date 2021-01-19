Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Стартовал прием заявок на конкурс "PROбре﻿нд"
Пригожин рассказал, кто "прокачал" Навального
Профессор Генри Бауэер раскрыл тайну лох-несского чудовища
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Диетолог рассказал, что нужно есть перед вакцинацией от COVID-19
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
Мёртвую женщину обнаружили в туалете ТЦ Калининграда
Петербуржец напал на женщину-педиатра в поликлинике
Эксперт оценил идею создания в России аптек на колёсах

Байден прилетел из Делавэра в Вашингтон на инаугурацию

Мир » Северная Америка » США и Канада

Джозеф Байден и его супруга Джилл прибыли на военную базу Эндрюс под Вашингтоном в 15:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск).

Байден прилетел из Делавэра в Вашингтон на инаугурацию

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой направились в Вашингтон на частном самолёте с аэродрома, расположенного на базе Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон, штат Делавэр. Правительственный борт будущему президенту и первой леди США не предоставили, сообщает CNN. Перед вылетом политик выступил с речью перед провожавшими его.

"Я знаю, что сейчас тёмные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство таким особенным. Для меня настоящая честь быть вашим следующим президентом и главнокомандующим. Я всегда буду гордым сыном штата Делавэр. Моё путешествие в ВАшингтон началось здесь", — заявил Байден.

Проводить будущего президента США на аэродром пришло около ста человек, в основном представители властей штата Делавэр. Прямая трансляция велась на сайте Джозефа Байдена.

Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в среду, 20 января. Приведение к присяге пройдёт в полдень на ступенях Капитолия. В Вашингтоне предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Диетологи назвали фрукт, помогающий предотвратить рак и продлить жизнь
Политолог о ситуации в США: "У демократов нет выбора, кроме как давить по всем фронтам"
Женишбек Байгуттиев: "Жители Киргизии голосовали за Жапарова протестно"
Стартовал прием заявок на конкурс "PROбре﻿нд"
Игорь Моржаретто: у нас многие наказания строже, чем в Европе
Пригожин рассказал, кто "прокачал" Навального
Профессор Генри Бауэер раскрыл тайну лох-несского чудовища
Почему свои деньги в Россию не вкладываем, а другим даём?..
Иностранные инвестиции в российские компании сократились в 20 раз
Диетолог рассказал, что нужно есть перед вакцинацией от COVID-19
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой

Недавно стало известно, что популярная певица Юлия Началова во второй раз стала мамой уже после своей смерти.

Суррогатная мать родила ребёнка Юлии Началовой
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Общество
Умер экс-ведущий программы "Время" Игорь Выхухолев
Новости Украины
Неонацистов в Одессе "взбесил" магазин еврейской кухни
Новости футбола
Тедеско выступил с обращением к болельщикам "Спартака"
Любовь Степушова Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии Любовь Степушова Руслан Веснянко Стартовал очередной этап насильственной украинизации Руслан Веснянко Олег Артюков Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать? Олег Артюков
Комментарии
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2"
В России могут появиться передвижные аптеки
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Задержание поднимет политический вес Навального
Фетисов выступил против "Катюши" вместо гимна России
Итоги дела рязанских скинхедов
Российским дипломатам в Нью-Йорке отключили телефоны и интернет
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Европа утратила веру в Америку. Кто виноват и что делать?
Актриса Оксана Акиньшина раскритиковала феминизм
Надо ли объявлять бойкот ЧМ по хоккею в Латвии
В США организуют "индогурацию" собаки Байдена
Водитель автобуса отобрал у девочки шапку в качестве платы за проезд
Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников