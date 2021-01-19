Байден прилетел из Делавэра в Вашингтон на инаугурацию

Джозеф Байден и его супруга Джилл прибыли на военную базу Эндрюс под Вашингтоном в 15:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск).

Избранный президент США Джозеф Байден с супругой направились в Вашингтон на частном самолёте с аэродрома, расположенного на базе Национальной гвардии США в окрестностях города Уилмингтон, штат Делавэр. Правительственный борт будущему президенту и первой леди США не предоставили, сообщает CNN. Перед вылетом политик выступил с речью перед провожавшими его.

"Я знаю, что сейчас тёмные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство таким особенным. Для меня настоящая честь быть вашим следующим президентом и главнокомандующим. Я всегда буду гордым сыном штата Делавэр. Моё путешествие в ВАшингтон началось здесь", — заявил Байден.

Проводить будущего президента США на аэродром пришло около ста человек, в основном представители властей штата Делавэр. Прямая трансляция велась на сайте Джозефа Байдена.

Инаугурация избранного президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис состоится в среду, 20 января. Приведение к присяге пройдёт в полдень на ступенях Капитолия. В Вашингтоне предприняты беспрецедентные меры безопасности.