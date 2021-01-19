Неприятная история случилась в Италии: власти страны не дождались обещанных поставок вакцины от Pfizer к назначенному сроку.

Как передаёт ANSA, команда Pfizer пообещала привезти в Италию:

Однако, по уточнённым данным, партия на 19 января "съёжилась" до 53 820 доз, то есть практически в шесть раз. В компании пообещали закрыть пробел в поставках в течение семи дней, но обеспокоенность властей Италии от этого никуда не делась.

"Задержка Pfizer очень тревожит. Всё было сообщено в последнюю минуту. Но если она составляет всего одну неделю, последствия могут быть не столь серьёзными.

Комиссар по чрезвычайным ситуациям Доменико Аркури выразил сожаление из-за сложившейся ситуации и отметил, что 20 января состоится встреча с представителями регионов страны", — пишут в ANSA.