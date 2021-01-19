Радикалы хотят проникнуть на инаугурацию Байдена

Ультраправые радикалы хотят проникнуть на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая пройдёт 20 января, под видом бойцов Национальной гвардии.

Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на документы Федерального бюро расследований.