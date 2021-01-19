Ультраправые радикалы хотят проникнуть на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая пройдёт 20 января, под видом бойцов Национальной гвардии.
Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на документы Федерального бюро расследований.
"Члены QAnon обсуждали, как можно выдать себя за солдат Национальной гвардии, полагая, что так им будет легко проникнуть в охраняемые зоны", — говорится в документах ФБР.
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