Блокировка учётных записей нынешнего президента США Дональда Трампа в социальных сетях является прямым посягательством на фундаментальные права и свободы американцев.

Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании весенней сессии парламента.

"Для нас сегодня особенно важен этот разговор, чтобы подобный беспредел — а по-другому назвать невозможно — со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ", — пояснил политик.