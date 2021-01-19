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Особенности антикитайского "противостояния": комментарий эксперта

Мир

Для ЕС и Штатов очень важно работать вместе, чтобы противостоять Китаю. Однако фраза "работать вместе" означает желание взаимовыгодного сотрудничества, а не политику "США впереди, а мы — за компанию".

Особенности антикитайского "противостояния": комментарий эксперта

Прокомментировал будущие схемы сотрудничества ЕС и США Петер Байер, немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС). По мнению Байера, сейчас Китай активно работает над планом становления сверхдержавой.

"Китай реализует план по превращению в экономическую, военную и технологическую сверхдержаву — и в некоторых сферах, похоже, уже имеет почти непреодолимое преимущество, что вызывает ожесточённое соперничество с Соединёнными Штатами", — рассказал Байер для Politico.

Что вообще в ЕС понимают под "противостоянием" и куда оно может привести, рассказал для читателей "Правды. Ру" китаевед, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор ВШЭ Алексей Маслов.

ЕС "противостоит" сам себе?

Призывы "противостоять", отмечает эксперт, исходят обычно из ЕС и США. Ситуация парадоксальна: Китай за последние 40 лет ни разу не сказал слово "противостояние" о какой-то отдельно взятой стране.

"Большинство депутатов Европарламента (давайте будем откровенными) просто не понимают логику развития Китая. Они находятся в плену различных мифов, неверных и неточных знаний. Зачастую реальная экспертиза отсутствует", — добавляет Маслов.

Под словом "противостояние" сегодня понимаются скорее попытки ограничить влияние Китая в мире, прежде всего, уменьшить инвестиции Китая в Европу, в том числе в Германию.

Также "союзники" хотели бы уменьшить присутствие Поднебесной в области новых технологий, то есть перестать закупать высокотехнологичную продукцию таких компаний, как Alibaba, ZTE, Huawei и многих других.

"Противостояние" включает и блокировки китайских информационных ресурсов, например, TikTok.

"Да, на первый взгляд это казалось разумным. Но надо понимать, что сегодня экономика взаимопроницаема, и европейским бизнесменам нужны инвестиции из любой страны, в том числе из Китая", — уверен Маслов.

Таким образом, можно сделать вывод: чтобы "противостоять" кому-нибудь (неважно, кому), стоит в первую очередь развивать свою экономику, а не блокировать чужую. Потому что такие призывы и действия лишь ухудшают экономическую ситуацию в мире.

Автор: Константин Шапров
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