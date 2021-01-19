Для ЕС и Штатов очень важно работать вместе, чтобы противостоять Китаю. Однако фраза "работать вместе" означает желание взаимовыгодного сотрудничества, а не политику "США впереди, а мы — за компанию".
Прокомментировал будущие схемы сотрудничества ЕС и США Петер Байер, немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС). По мнению Байера, сейчас Китай активно работает над планом становления сверхдержавой.
"Китай реализует план по превращению в экономическую, военную и технологическую сверхдержаву — и в некоторых сферах, похоже, уже имеет почти непреодолимое преимущество, что вызывает ожесточённое соперничество с Соединёнными Штатами", — рассказал Байер для Politico.
Что вообще в ЕС понимают под "противостоянием" и куда оно может привести, рассказал для читателей "Правды. Ру" китаевед, и. о. директора Института Дальнего Востока РАН, профессор ВШЭ Алексей Маслов.
Призывы "противостоять", отмечает эксперт, исходят обычно из ЕС и США. Ситуация парадоксальна: Китай за последние 40 лет ни разу не сказал слово "противостояние" о какой-то отдельно взятой стране.
"Большинство депутатов Европарламента (давайте будем откровенными) просто не понимают логику развития Китая. Они находятся в плену различных мифов, неверных и неточных знаний. Зачастую реальная экспертиза отсутствует", — добавляет Маслов.
Под словом "противостояние" сегодня понимаются скорее попытки ограничить влияние Китая в мире, прежде всего, уменьшить инвестиции Китая в Европу, в том числе в Германию.
Также "союзники" хотели бы уменьшить присутствие Поднебесной в области новых технологий, то есть перестать закупать высокотехнологичную продукцию таких компаний, как Alibaba, ZTE, Huawei и многих других.
"Противостояние" включает и блокировки китайских информационных ресурсов, например, TikTok.
"Да, на первый взгляд это казалось разумным. Но надо понимать, что сегодня экономика взаимопроницаема, и европейским бизнесменам нужны инвестиции из любой страны, в том числе из Китая", — уверен Маслов.
Таким образом, можно сделать вывод: чтобы "противостоять" кому-нибудь (неважно, кому), стоит в первую очередь развивать свою экономику, а не блокировать чужую. Потому что такие призывы и действия лишь ухудшают экономическую ситуацию в мире.
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