Тихановская боится возвращаться в Белоруссию после истории с Навальным

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила желание вернуться в республику, однако она хочет получить гарантии, что её не будут преследовать.

Оппозиционер привела в пример Алексея Навального, которого недавно задержали прямо в аэропорту.

"Ситуация с Навальным показала, что необходима помощь международного сообщества, прежде всего, ОБСЕ", — отметила Тихановская.

Напомним, против неё в Белоруссии было заведено два уголовных дела.