Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила желание вернуться в республику, однако она хочет получить гарантии, что её не будут преследовать.
Оппозиционер привела в пример Алексея Навального, которого недавно задержали прямо в аэропорту.
"Ситуация с Навальным показала, что необходима помощь международного сообщества, прежде всего, ОБСЕ", — отметила Тихановская.
Напомним, против неё в Белоруссии было заведено два уголовных дела.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.