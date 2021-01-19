Президент Польши теряет доверие населения

Польский президент Анджей Дуда в рейтингах "народного доверия" оказался лишь на третьем месте. Политик продолжает терять поддержку населения, сообщают эксперты IBRiS.

Данные приводит Polskie Radio 24: эксперты IBRiS провели большой опрос, в рамках которого определились наиболее достойные доверия политики. Тройка лидеров выглядит следующим образом:

Матеуш Моравецкий (премьер-министр): 43,7%;

(премьер-министр): 43,7%; Шимон Холовня (лидер движения "Польша 2050"): 43,3%;

(лидер движения "Польша 2050"): 43,3%; Анджей Дуда (президент): 41,9%.

Удивительно, что Холовня — представитель оппозиции, а по показателю недоверия он набрал всего 28,3%. При этом действующему президенту страны не доверяют 47,5% опрошенных.

Ранее Дуда пользовался доверием 42,9% опрошенных, что позволяло ему удерживать первое место (итоги опроса за декабрь 2020). Таким образом, всего за месяц президент "откатился" не третье место.