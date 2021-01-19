В Лондоне отказались от "музыкального консенсуса" по Brexit

Власти Великобритании решили отклонить предложенную ЕС сделку, в рамках которой музыкантам могли разрешить безвизовое посещение обеих "сторон Brexit".

Данные приводит Мишель Барнье, французский политик, занимавшийся данным вопросом. Как оказалось, ранее из Лондона звучали обвинения следующего содержания: музыкантам сложно, нужен безвизовый режим. Однако итоговый вариант такого режима от ЕС Лондон почему-то не устроил.

"Проект включал освобождение от новых ограничений для некоторых категорий: например, спортсменов, музыкантов, артистов. Затем в ЕС пошли дальше и предложили сделать исключение и для бизнесменов, для лиц, которые приезжают на переговоры", — пишут в Politico.

Официальные представители ЕС заявили, что британские переговорщики отказались рассматривать некоторые положения итогового документа, сославшись на намерение правительства Великобритании "положить конец свободе передвижения после Brexit".

"Бюрократия для гастролирующих артистов — лишь один из многих недостатков Brexit, с которым британским гражданам и деловым кругам придётся считаться. Многие последствия Brexit недооцениваются и часто плохо объясняются", — сообщил Барнье.

Эксперт отметил, что в ЕС до последнего ждали согласия от Лондона, но в итоге так его и не дождались.