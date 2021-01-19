Для ЕС и Штатов очень важно работать вместе, чтобы противостоять Китаю. Однако фраза "работать вместе" означает желание взаимовыгодного сотрудничества, а не политику "США впереди, а мы — за компанию".
Прокомментировал будущие схемы сотрудничества ЕС и США Петер Байер, немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС). По мнению Байера, сейчас Китай активно работает над планом становления сверхдержавой.
"Китай реализует план по превращению в экономическую, военную и технологическую сверхдержаву — и в некоторых сферах, похоже, уже имеет почти непреодолимое преимущество, что вызывает ожесточённое соперничество с Соединёнными Штатами", — рассказал Байер для Politico.
Очевидно, что в таких условиях США и ЕС стоит работать вместе. Но это не означает бездумное присоединение ЕС ко всем начинаниям США: нужно сформировать "сильную команду". Работать стоит по трём ключевым направлениям: экономика, безопасность и технологическая политика.
"Штурм Капитолия сторонниками Трампа, стремящимися отменить результаты выборов, стал четким предупреждением: наши демократии уязвимы.
Мы должны сделать так, чтобы Запад снова стал привлекательной моделью развития. Нужно использовать одно из ключевых преимуществ демократии: мы можем сотрудничать друг с другом на основе доверия, в то время как Пекин, по большей части, сам по себе", — уверен Байер.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.