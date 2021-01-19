Немецкий депутат рассказал, зачем США и ЕС нужно работать вместе

Для ЕС и Штатов очень важно работать вместе, чтобы противостоять Китаю. Однако фраза "работать вместе" означает желание взаимовыгодного сотрудничества, а не политику "США впереди, а мы — за компанию".

Прокомментировал будущие схемы сотрудничества ЕС и США Петер Байер, немецкий депутат от Христианско-демократического союза (ХДС). По мнению Байера, сейчас Китай активно работает над планом становления сверхдержавой.

"Китай реализует план по превращению в экономическую, военную и технологическую сверхдержаву — и в некоторых сферах, похоже, уже имеет почти непреодолимое преимущество, что вызывает ожесточённое соперничество с Соединёнными Штатами", — рассказал Байер для Politico.

Очевидно, что в таких условиях США и ЕС стоит работать вместе. Но это не означает бездумное присоединение ЕС ко всем начинаниям США: нужно сформировать "сильную команду". Работать стоит по трём ключевым направлениям: экономика, безопасность и технологическая политика.