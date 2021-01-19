Аномальные снегопады в Японии: жителям поможет правительство

В связи с сильными снегопадами японское правительство выделит средства для оперативной расчистки снега и поможет всем северным районам страны, оказавшимся в сложной ситуации.

Как передают местные СМИ, от снегопадов уже погибли более 60 человек. Огромное количество смертей спровоцировали неудачные попытки японцев убрать снег с крыш домов.

"Государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь для безопасной уборки снега. Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке", — сообщил на пресс-конференции министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Кадзуёси Акаба.

Министр отметил, что грустный рекорд 2017-2018 годов "обновлён", а на севере при этом не прекращаются осадки. Известно, что в северных районах Хонсю и Хоккайдо снег идёт примерно с декабря 2020 года.

Так, в префектуре Ниигата ожидается выпадение примерно 120 см снега. Снегопады провоцируют огромные пробки, в декабре 2020 года более 10 тысяч домов остались без электричества (префектуры Ниигата, Хёго).