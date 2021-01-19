ФБР "вскрыло" план противников Байдена по проникновению на инаугурацию

Неожиданный сценарий, который могут задействовать желающие сорвать инаугурацию Джо Байдена, раскрыли в ФБР. По данным The Washington Post, представители ФБР предупредили полицию о "двойных агентах".

Речь идёт о простом, но эффективном плане: поскольку в Вашингтоне собралось достаточное количество солдат Национальной гвардии, то при переодевании в их форму ультраправые радикалы смогут пробраться как можно ближе и постараться сорвать церемонию.

По данным The Washington Post, полиция уже предупреждена: есть факты, которые подтверждают прибытие в Вашингтон людей, уже участвовавших в штурме Капитолия. Также составлены особые "карты уязвимых мест", которые продолжают тщательно анализировать.