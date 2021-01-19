Голод и продразвёрстка – самый вероятный сценарий для Украины

Недалёк тот час, когда "странная" внутренняя политика украинской власти лишит население средств к существованию.

Так считает Виктор Суслов, экс-министр экономики Незалежной.

Своё мнение он озвучил, комментируя очередное повышение тарифов на все коммунальные услуги (которое назвал "бесперецедентным) и придание неограниченных полномочий коллекторским компаниям.

"Задолженность за коммуналку по стране уже составляет 66 млрд гривен. И цифра эта будет расти, потому что люди просто перестанут платить. И никакие угрозы власти, что она начнёт для "выколачивания" долгов привлекать коллекторов или отнимать квартиры не помогут. Только новый Майдан вызовет.

Что и как можно выколотить из человека, у которого пенсия 1800 гривен пенсия (менее 4000 рублей)? Как заставить его платить по раздутым счетам? Это начинает напоминать идеи продразверстки 1930-х годов, когда у крестьян хлеб отнимали и обрекали на голод", — говорит экс-министр.