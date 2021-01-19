Неонацистов в Одессе "взбесил" магазин еврейской кухни

Очередная выходка одесских неонацистов грозит перерасти в международный скандал.

На этот раз гнев радикалов излился на хозяев магазина еврейской кухни, которые в исполнение новых правил, требующих обслуживать покупателей только на украинском языке, переписали рекламное объявление на мову. Всё бы ничего, вот только использовали они русский алфавит.

Неонацисты посчитали это оскорблением чувств патриотов и "намеренным издевательством над государственным языком".

Ирина Машкович, хозяйка магазина объяснила изданию "Страна. УА", что в телефоне, с которого был опубликован рекламный текст нет украинской раскладки. Но когда радикалов интересовали подобные мелочи и объяснения тех, в ком они увидели врага?

Местные СМИ сообщают, что хозяева торговой точки ( к слову, граждане Израиля) — стали получать угрозы физической расправы и уничтожения заведения.

Гневные посты в соцсети изобиловали антисемитскими оскорблениями, которые сопровождались фотографиями гитлеровцев в нацистской форме.

Владельцы заведения уже обратились за защитой в полицию и помощью в посольство Израиля.