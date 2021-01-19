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Глава МИД Кубы возмутился распределением вакцин от COVID-19

Мир » Северная Америка » Карибские страны

Глава МИД Кубы Родригес Парилья возмутился тем, что несколько богатых стран мира скупили практически все произведённые на данный момент вакцины от COVID-19.

Глава МИД Кубы возмутился распределением вакцин от COVID-19

"По данным ВОЗ, всего 10 стран закупили 95% произведённых вакцин против COVID-19. Как можно гарантировать равный доступ к иммунизации в странах Юга? Как обеспечить вакцинацию бедных и уязвимых семей? Сколько времени это займёт?" — написал министр иностранных дел Кубы Родригес Парилья в своём Twitter.

Ранее на проблему неравномерного распределения вакцин от коронавируса в мире обратил внимание генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что Канада скупила количество вакцин, пятикратно превышающее число жителей в стране, в то время как одной из стран с низким уровнем дохода досталось всего 25 доз вакцины. Для сравнения, 49 стран с высоким уровнем дохода получили более 39 миллионов доз вакцины от COVID-19.

В начале января на тему вакцинного национализма высказался и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что государства с высоким уровнем дохода игнорируют потребности стран с бедным населением.

"Пандемия высветила серьёзные пробелы в международном сотрудничестве и солидарности. Совсем недавно мы видели проявления этого в вакцинном национализме, когда некоторые богатые страны соперничали при закупке вакцин для собственного населения, не рассматривая такой возможности для бедных стран", — заявил Гутерриш.

Автор: Людмила Черткова
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