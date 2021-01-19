Глава МИД Кубы возмутился распределением вакцин от COVID-19

Глава МИД Кубы Родригес Парилья возмутился тем, что несколько богатых стран мира скупили практически все произведённые на данный момент вакцины от COVID-19.

"По данным ВОЗ, всего 10 стран закупили 95% произведённых вакцин против COVID-19. Как можно гарантировать равный доступ к иммунизации в странах Юга? Как обеспечить вакцинацию бедных и уязвимых семей? Сколько времени это займёт?" — написал министр иностранных дел Кубы Родригес Парилья в своём Twitter.

Ранее на проблему неравномерного распределения вакцин от коронавируса в мире обратил внимание генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что Канада скупила количество вакцин, пятикратно превышающее число жителей в стране, в то время как одной из стран с низким уровнем дохода досталось всего 25 доз вакцины. Для сравнения, 49 стран с высоким уровнем дохода получили более 39 миллионов доз вакцины от COVID-19.

В начале января на тему вакцинного национализма высказался и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что государства с высоким уровнем дохода игнорируют потребности стран с бедным населением.