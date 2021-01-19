В Гватемале полиция разгоняет мигрантов, направлявшихся в США

Полиция Гватемалы начала разгонять лагерь, разбитый сотнями гондурасских мигрантов, которые пытались добраться до США.

Об этом сообщают миграционные власти страны.

На видеозаписях, транслируемых по телевидению и распространяемых в социальных сетях, можно было увидеть ряды сотрудников сил безопасности, марширующих со щитами и дубинками навстречу мигрантам в деревне Вадо-Хондо на востоке страны, примерно в 55 километрах от границ Гондураса и Сальвадора.

Отмечается, что в лагере, из-за которого на дорогах возникли 30-километровые пробки, было порядка 2000 мигрантов.

Власти Гватемалы заявили, что с пятницы 1568 мигрантов были возвращены в Гондурас, а еще 100-в Сальвадор.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", три группы примерно по 3000 человек в каждой пересекли границу Гватемалы в пятницу и субботу вечером в попытке избежать нищеты, усугубленной пандемией и ущербом, причиненным ураганами. Они направлялись к границе США.