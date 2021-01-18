Закрытие ЖД-сообщения с Москвой аукнулось Киеву потерей $ 500 млн

Отсутствие железнодорожного сообщения между Москвой и Киевом настолько сильно сказалось на государственной компании "Украинские железные дороги", что только в 2020 году ее убытки могут составить около 14 млрд гривен ($500 млн).

Так считает генеральный директор компании Владимир Жмак, который заявил телеканалу "Украина 24", что маршрут Киев-Москва является одним из самых прибыльных.

"В 2019 году четыре из пяти наших компаний, занимающих первое место в списке самых прибыльных направлений, находились в России, помогая субсидировать многие неэкономичные внутренние услуги", — сказал Жмак.

Напомним, железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии.