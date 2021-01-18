Закрытие ЖД-сообщения с Москвой аукнулось Киеву потерей $ 500 млн

Отсутствие железнодорожного сообщения между Москвой и Киевом настолько сильно сказалось на государственной компании "Украинские железные дороги", что только в 2020 году ее убытки могут составить около 14 млрд гривен ($500 млн).
Так считает генеральный директор компании Владимир Жмак, который заявил телеканалу "Украина 24", что маршрут Киев-Москва является одним из самых прибыльных.
"В 2019 году четыре из пяти наших компаний, занимающих первое место в списке самых прибыльных направлений, находились в России, помогая субсидировать многие неэкономичные внутренние услуги", — сказал Жмак.
Напомним, железнодорожное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за пандемии.
"Украинским железным дорогам определенно невыгодно прекращать пассажирские перевозки с Москвой, — сказал Жмак. - Сейчас все эти пассажиры едут через Минск."
"До пандемии в Россию и обратно ходили только украинские поезда, а в прошлом году убытки компании были огромными, — сказал украинский экономист и политолог Александр Дудчак RT. — понятно, что сейчас карантин, но восстановит ли Украина движение, когда пандемия закончится, — большой вопрос. К сожалению, Киев склонен пренебрегать здравым смыслом в пользу русофобских инициатив."
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