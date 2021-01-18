Пожар сорвал репетицию инаугурации Байдена в Капитолии

Из-за пожара, произошедшего неподалёку от Капитолия, здание было заблокировано. Участников репетиции инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена эвакуировали.

Во время репетиции инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена в Капитолии прозвучал сигнал тревоги. Служба безопасности заблокировала здание на вход и выход "в связи с внешней угрозой". Репетиция была прервана, её участники, в том числе военный оркестр, были эвакуированы в безопасную часть внутри здания.

Тем временем очевидцы стали сообщать в соцсетях о дыме, поднимающемся над Капитолием. Позже выяснилось, что пожар произошёл в нескольких кварталах от здания, в лагере для бездомных, расположенном под эстакадой. У женщины, которая жила там, загорелся портативный обогреватель с газовым баллоном. Бездомная получила травму, но отказалась от медицинской помощи, её вещи сгорели, сказал представитель пожарной службы агентству AP.

"Общественная безопасность и правоохранительные органы отреагировали на небольшой пожар в районе Первой и F улиц, Вашингтон, округ Колумбия, который был потушен. Из-за соображений безопасности Капитолийский комплекс США был временно закрыт. Никакой угрозы для общества нет", — прокомментировала ситуацию Секретная служба США в Twitter.

Блокировка комплекса зданий Капитолия была снята через час, репетиция инаугурации возобновилась. Церемония введения Джозефа Байдена в должность президента США состоится 20 января.