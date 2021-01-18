В болгарском городе Пазарджик родился ребёнок с антителами к COVID-19. 28-летняя мать малыша до родов перенесла коронавирусную инфекцию. У неё была высокая температура, кашель и общее недомогание.
Когда женщина выздоровела, медики сделали ей кесарево сечение.
Это было связано с тем, что у пациентки обнаружили изменения плаценты, а рост плода замедлился, сообщает Болгарское национальное радио.
Новорожденному провели антигенный тест, который показал у него наличие тест к коронавирусной инфекции.
Врачи намерены продолжить наблюдения за малышом после выписки из родильного дома.
Ранее ребёнок с антителами родился в Сингапуре.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.