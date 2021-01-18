В Болгарии женщина родила ребёнка с антителами к COVID-19

В болгарском городе Пазарджик родился ребёнок с антителами к COVID-19. 28-летняя мать малыша до родов перенесла коронавирусную инфекцию. У неё была высокая температура, кашель и общее недомогание.

Когда женщина выздоровела, медики сделали ей кесарево сечение.

Это было связано с тем, что у пациентки обнаружили изменения плаценты, а рост плода замедлился, сообщает Болгарское национальное радио.

Новорожденному провели антигенный тест, который показал у него наличие тест к коронавирусной инфекции.

Врачи намерены продолжить наблюдения за малышом после выписки из родильного дома.

Ранее ребёнок с антителами родился в Сингапуре.