"Оставляем за собой право на протесты": Додон недоволен Санду

Не успела Майя Санду вступить в должность президента Молдавии, как оказалась под огнём критики. "Политическое шоу", устроенное Санду и её командной, мешает работе государственных институтов, уверен бывший глава государства Игорь Додон.

Додон рассказал о ситуации на одном из брифингов. Напомним, что политик остаётся лидером блока "Партия социалистов" и обладает значительным влиянием.

"Из-за бездействия и нарушения конституции действующим президентом, который боится взять на себя ответственность и не выдвигает кандидата в премьеры, в стране заблокирована работа государственных институтов. Вместо этого сторонники Санду организовали политическое шоу. Мы оставляем за собой право воспользоваться всеми легальными способами для борьбы с нарушением закона со стороны президента и ее сторонников, в том числе массовые протесты против узурпации власти", — высказался Додон.

Также, по словам политика, в его партии планируют обсудить ситуацию с другими блоками и, возможно, инициировать досрочные парламентские выборы. В конце выступления Додон попросил Санду остановить "игры с конституцией".