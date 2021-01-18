Откуда взялся коронавирус: версия депутата Рады

Новый вариант "происхождения" коронавируса предложила депутат Верховной рады Елена Мошенец. По мнению политика, коронавирус можно рассматривать как биологическое оружие.

"Я рассматриваю такую ​​возможность, что [коронавируc] может быть одной из разновидностей биологического оружия. О биологическом оружии и о ядерном оружии речь идет уже многие десятилетия. На самом деле это оружие намного хуже, чем ядерное", — высказалась Мошенец в эфире канала "Наш".

Также политик отметила: если боеголовки с ядерными зарядами можно посчитать и согласно подсчётам составить списки, то контролировать биологическое оружие намного сложнее. Это затрудняет анализ того, как "новинки" могут изменить положение дел в мире, резюмировала она.

Напомним, что в Киеве всё ещё отказываются от российской вакцины, надеясь на китайскую: первые партии, по заверениям чиновников, прибудут из Поднебесной в феврале.