Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнего молдавского лидера Майу Санду в нарушении конституции, поскольку она до сих пор не назначила кандидата на пост премьер-министра страны.

"С момента отставки правительства прошел почти месяц, президент страны обязан выдвинуть кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями, Майя Санду уже нарушает конституцию.

В этих условиях Соцпартия требует назначить кандидатуру на пост премьера до 1 февраля, поскольку в этот день начинается новая рабочая сессия парламента", — отметил политик.