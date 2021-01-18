Берлин и Париж должны "урезонить" Киев на переговорах по Донбассу, иначе Россия будет по-другому выстраивать работу в этом направлении.

С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Для меня главное — понять, что себе думают французы и немцы. Когда в ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу.

Ничего публичного не произносят. Если установка, что нельзя обижать страну, руководство Украины, с которой связана одна из надежд на сдерживание России, ну тогда пусть нам так прямо и скажут. Тогда мы будем уже по-другому выстраивать свои действия на этом направлении", — пояснил глава российского МИД.