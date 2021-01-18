Малайзия готова судиться с ЕС из-за биотоплива

Необычный повод подать иск против ЕС нашли в Малайзии. Куала-Лумпур уверен: в блоке сознательно дискриминируют топливо на его основе.

Ситуация развернулась следующим образом: в ЕС активно выступают за переход на биотопливо. Представители Малайзии должны бы радоваться: страна идёт на втором месте по объёмам производства пальмового масла, из которого можно получать искомое топливо. Однако поведение представителей ЕС их расстроило: Франция и Литва, передаёт Antara, выступили против такого варианта.

В своём иске представители Малайзии назвали политику ЕС (в частности, одну из директив) "дискриминационной" и вместе с Индонезией (присоединившейся из солидарности) будут добиваться справедливости в "нелепой торговой войне".