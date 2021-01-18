Власти Ирана придумали "подарок" Байдену: посадили в тюрьму бизнесмена

На 10 лет за решётку отправиться американский бизнесмен Эмад Шарги, работавший в Иране, сообщает телекомпания NBC. Своеобразный "подарок" для Байдена может осложнить отношения Ирана и Штатов.

Напомним о сути процесса: 56-летний Шарги, у которого есть американское гражданство, 30 сентября 2020 года был вызван в суд в Тегеране. По итогам работы суда бизнесмена приговорили к 10 годам тюрьмы, приговор стал известен 18 января. Обвинение, которое предъявили Шарги, — шпионаж.

Интересно, что ранее Джо Байден в интервью отмечал: он "будет открыт для смягчения санкций в отношении Тегерана". Для этого иранским властям стоит всего лишь начать соблюдать ядерные соглашения образца 2015 года.

Однако 16 января уходящая администрация Трампа всё-таки успела ввести очередной пакет санкций против различных иранских компаний, так что данный инцидент можно рассматривать как "ответ".