Сейчас праздновать нечего: жители и власти Японии обсуждают Олимпиаду

В воскресенье японское правительство заявило, что оно по-прежнему старается сделать всё для проведения Олимпиады летом 2021 года.

"Мы определились с местами и графиком, вовлечённые люди работают над подготовкой, включая инфекционный контроль", — заявил на телевидении главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Ранее в стране случилась, можно сказать, знаковая вещь: впервые крупный японский политик поставил шансы на проведение Олимпиады под сомнение. Данные передаёт JapanToday.

"[Судьба игр] может быть любой. Всё возможно, но, как организаторы игр, мы должны делать всё, что в наших силах", — высказался Таро Коно, японский министр обороны.

Это заявление было опубликовано многими мировыми СМИ, журналисты которых отметили: властям Японии из-за коронавируса и общественного резонанса предстоит очень нелёгкий выбор между "потерей лица" и потерей поддержки избирателей. Что думают о будущей Олимпиаде простые японцы? Узнаем благодаря JapanToday.

"Процесс сохранения лица"

"Это процесс, при котором Олимпийские игры отменяются, и все сохраняют лицо, но общественность не получает свои деньги обратно. Сначала политики все как один говорят: Олимпиада состоится. Об отмене не идёт никаких дискуссий. Затем один или два политика сделают заявления, которые можно трактовать двояко, своего рода "оплошность". Далее политики расскажут: к сожалению, обсуждается возможность отмены. И в самом конце окажется, что "к сожалению, в силу обстоятельств …", — пишет iraira.

"Всё решит МОК"

"Чтобы принять решение об отмене, потребуются мужество. Никто не хочет быть человеком, принимающим окончательное решение, особенно в Японии. Однако лидерство и смелость — вот что действительно нужно сейчас. К сожалению, я не вижу, чтобы тот же Суга сделал такое. Так что становится очевидным: правительство Японии не примет это решение, и лучшим вариантом будет помощь МОК, который и отменит игры", — рассказывает Tokyo-Engr.

"Самые неудачные игры"

"Токио и МОК, вероятно, могли бы провести самые успешные Олимпийские игры в истории, если бы вернулись к обсуждению 2024 года. Но вместо этого они остаются близорукими и рискуют провести самые неудачные Олимпийские игры в истории. Если только они не собираются делать всё удалённо", — комментирует OssanAmerica.

"Всем нужна вакцина"

"Новостные группы, переводчики, спортсмены, тренеры, группы поддержки, семьи, спонсоры и т. д. Кроме того, 200 000 японских добровольцев будут вынуждены стоять на солнцепёке во время пандемии, многие из них пожилые. И им ВСЕМ нужна вакцина!" — приводит мнение wanderlust.

"Праздновать нечего"

"Давай, Япония! Имейте немного достоинства, отмените уже безликие игры! Олимпиада — это праздник, праздновать сейчас нечего", — резюмирует El Rata.