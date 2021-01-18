Возрождать решения Обамы Байден начнёт в первый же рабочий день

Избранный президент США Джо Байден намерен аннулировать разрешение на строительство трубопровода Keystone XL, выданное его предшественником Дональдом Трампом.

Об этом сообщает канадский телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

Напомним, проект, предусматривающий строительство трубопровода из Канады в Небраску, был заблокирован Бараком Обамой в 2012 году, но в 2017 году Дональд Трамп снял запрет на строительство.

По данным СМИ, слова "расторгнуть разрешение на трубопровод Keystone XL" будут в списке исполнительных действий, которые Байден собирается предпринять 20 января, в свой первый день в качестве хозяина Белого дома.

Компания TC Energy Group, которая управляет трубопроводом пока сообщение не комментирует.

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