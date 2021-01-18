Норвегия расследует смерть 23 пожилых людей, получивших вакцину Pfizer

Власти Норвегии попросили врачей провести тщательное расследование обстоятельств смерти 23 пожилых людей, получивших прививку от коронавируса препаратом от американской фармацевтической компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.
Об этом сообщает научный журнал BMJ.
"Это может быть совпадение, но мы не уверены, — заявил медицинский директор Норвежского агентства по лекарственным средствам (NOMA) Стейнар Мадсен. — Нет надежной связи между этими смертями и вакциной".
Ранее, расследуя 13 смертей, NOMA пришла к выводу, что общие побочные реакции на вакцины, основанные на новой технологии мессенджерной РНК (мРНК), такой как Pfizer, могли способствовать фатальным исходам у некоторых пациентов "группы риска". Эти побочные реакции включают лихорадку, тошноту и диарею.
"Существует вероятность того, что эти общие побочные реакции, которые не опасны для молодых пациентов и не являются чем-то необычным с вакцинами, могут усугубить основное заболевание у пожилых людей, — объяснил Мэдсен. — Мы не встревожены и не обеспокоены этим, потому что они очень редки и встречаются у малого числа пациентов с очень серьезными заболеваниями".
Мадсен добавил, что агентство просит врачей продолжить вакцинацию, но "провести дополнительную оценку очень больных людей, основное состояние которых может быть усугублено этим", включая обсуждение рисков и преимуществ вакцинации с пациентами и их семьями.
Pfizer, со своей стороны, сообщил, что "знает о смерти, о которой сообщалось после введения" своей вакцины, и заверил, что "работает с NOMA для сбора всей соответствующей информации".
"Норвежские власти отдали приоритет иммунизации жителей домов престарелых, большинство из которых очень пожилые, с основными заболеваниями, а некоторые из них неизлечимо больны", — отметила фармацевт компании Pfizer.
"NOMA подтверждает, что количество проблем до сих пор не вызывает тревоги и соответствует ожиданиям. NOMA тщательно оценит все зарегистрированные смерти, чтобы определить, связаны ли эти случаи с вакциной. Норвежское правительство также рассмотрит вопрос о корректировке своих инструкций по вакцинации, чтобы больше учитывать здоровье пациентов", — добавили в компании-разработчике вакцины.
Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.