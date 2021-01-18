Австралия может остаться закрытой для иностранцев до 2022 года

Глава департамента здравоохранения Австралии Брендан Мёрфи призвал власти страны к осторожности в вопросе возможного открытия границ для иностранцев.

Первое заражение коронавирусом в Австралии было зарегистрировано 25 января 2020 года. С 20 марта Австралия закрыла свои границы для всех иностранцев, не имеющих вида на жительство. Предполагалось, что этот запрет будет действовать до конца 2020 года. В настоящий момент решение о возможном открытии границ отложено до середины марта текущего года.

"Я думаю, что большую часть этого года Австралия проведёт с весьма существенными пограничными ограничениями, даже если большая часть населения будет вакцинирована. Мы пока не знаем, предотвратит ли иммунизация распространение вируса. Вполне вероятно, что карантин продлится ещё какое-то время", — высказался по этому поводу Брендан Мёрфи в эфире телеканала АВС.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Австралии на данный момент зарегистрирован 28 721 случай заражения коронавирусом, 909 человек скончались, выздоровело 25 920 человек.