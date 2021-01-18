Российские военные усилят совместные наблюдательные посты в Сирии

В сирийскую провинцию Хасеке прибыли дополнительные подразделения российской военной полиции.

Российские военнослужащие усилят наблюдательные посты совместно с правительственными войсками на северо-востоке Сирии, в граничащей с Турцией провинции Хасеке. Первое подразделение уже прибыло к месту назначения. В ближайшее время ожидается прибытие ещё нескольких подразделений российской военной полиции. Всего на усиление направлено около 300 военнослужащих, имеющих необходимую подготовку и опыт выполнения различных задач в Сирии.

"Наши военнослужащие ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, а также оказывают всяческую помощь местному населению", — рассказал старший совместного российско-сирийского наблюдательного поста майор Дмитрий Сунцов.

Подразделения российской военной полиции будут размещены в Эль-Хасеке, Айн-Исса, Телль-Тамер, Амуда и других населенных пунктах. К месту дислокации было доставлено также дополнительное вооружение, средства связи и прочее необходимое оборудование.

Основная задача российских военных - способствовать деэскалации конфликта в регионе, сообщает РИА Новости. Отмечается, что с их появлением террористическая активность заметно снижается. Тем не менее, в Сирии всё ещё многократно фиксируются нарушения режима прекращения огня.