Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
ФБР ищет, кто направил сторонникам Трампа крупный транш в биткоинах
При одобрении вакцин Pfizer и Moderna на регулятора ЕС оказали давление
В Австралии пассажир поезда покусал полицейского из-за маски
Врач назвал фактор, сильно увеличивающий риск заражения коронавирусом
Встречавших, но не встретивших Навального сторонников массово задержали
Байден будет использовать Украину против России, считает Пушков
В Сети появилось видео задержания Навального
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
В России стартует массовая вакцинация от COVID-19

В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple

Мир » Северная Америка » США и Канада

НКО "Коалиция за более безопасный интернет" обвиняет руководстве Telegram в бездействии по отношению к пользователям, распространявшим экстремистские призывы.

В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд штата Калифорния иск на компанию Apple. НКО требует удалить мессенджер Telegram из магазина приложений. В иске указывается, что перед тем, как в Вашингтоне 6 января вспыхнули беспорядки, приведшие к штурму здания Конгресса, пользователи распространяли в Telegram призывы к насилию, а руководство мессенджера никак на это не отреагировало. Coalition for a Safer Web собирается подать аналогичный иск и к компании Google, сообщает газета The Washington Post.

Напомним, 6 января в Конгрессе США проходило совместное заседание Палаты представителей и Сената по утверждению результатов выборов президента Соединённых Штатов. Сторонники Дональда Трампа, не признавшие поражения их лидера на выборах, ворвались в здание Конгресса и прервали заседание. В результате беспорядков погибло пять человек, в том числе один полицейский.

После блокировки аккаунтов Дональда Трампа в основных социальных сетях его сторонники стали массово переходить на платформу Parler. Спустя несколько дней компании Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов, а Amazon Web Services отключила платформу от своего хостинга.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple
ФБР ищет, кто направил сторонникам Трампа крупный транш в биткоинах
При одобрении вакцин Pfizer и Moderna на регулятора ЕС оказали давление
В Австралии пассажир поезда покусал полицейского из-за маски
Многотысячная толпа гондурасских мигрантов рвётся к границе США
Врач назвал фактор, сильно увеличивающий риск заражения коронавирусом
Встречавших, но не встретивших Навального сторонников массово задержали
Байден будет использовать Украину против России, считает Пушков
В Сети появилось видео задержания Навального
Захарова ответила на призывы западных политиков освободить Навального
Популярное
Зарубежный
Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл

Близкий друг принца Гарри и Меган Маркл телеведущий Том Брэдби рассказал, что королевский наследник переосмыслил свои отношения с актрисой.

Принц Гарри обескуражен коварством Меган Маркл
Буйный пассажир задержал вылет рейса с Навальным
Новости Европы
Буйный пассажир задержал вылет рейса с Навальным
Российский шоу-бизнес
Сыну Грачевского могут списать многомиллионный долг
Российский шоу-бизнес
Экс-жена Грачевского прокомментировала смерть бывшего мужа
Игорь Буккер 10 советов для начальников. Как общаться с интровертами Игорь Буккер Ларри Романофф Голод 1959 года в Китае: мифы, правда и реальные причины Ларри Романофф Руслан Веснянко Зеленский наивно надеется на Байдена. Ничего не выйдет Руслан Веснянко
Комментарии
Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в гибели своих кошек
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
Германия передала России информацию по Навальному
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Андрей Ковалев: "Мягкой силой подтолкнем государство к реформам в бизнесе"
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
Голод 1959 года в Китае: мифы, правда и реальные причины
Алексей Навальный задержан в Шереметьево
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Сколько россиян не доживут до "новой" пенсии
Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством
"Водочки нам принеси. Мы домой летим": Навальный вылетел из Берлина
Пушков спрогнозировал "поток маргиналов" в США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников