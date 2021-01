В США потребовали удалить Telegram из магазина приложений Apple

НКО "Коалиция за более безопасный интернет" обвиняет руководстве Telegram в бездействии по отношению к пользователям, распространявшим экстремистские призывы.

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web подала в суд штата Калифорния иск на компанию Apple. НКО требует удалить мессенджер Telegram из магазина приложений. В иске указывается, что перед тем, как в Вашингтоне 6 января вспыхнули беспорядки, приведшие к штурму здания Конгресса, пользователи распространяли в Telegram призывы к насилию, а руководство мессенджера никак на это не отреагировало. Coalition for a Safer Web собирается подать аналогичный иск и к компании Google, сообщает газета The Washington Post.

Напомним, 6 января в Конгрессе США проходило совместное заседание Палаты представителей и Сената по утверждению результатов выборов президента Соединённых Штатов. Сторонники Дональда Трампа, не признавшие поражения их лидера на выборах, ворвались в здание Конгресса и прервали заседание. В результате беспорядков погибло пять человек, в том числе один полицейский.

После блокировки аккаунтов Дональда Трампа в основных социальных сетях его сторонники стали массово переходить на платформу Parler. Спустя несколько дней компании Apple и Google удалили приложение Parler из своих магазинов, а Amazon Web Services отключила платформу от своего хостинга.