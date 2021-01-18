При одобрении вакцин Pfizer и Moderna на регулятора ЕС оказали давление

После хакерской атаки на Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) в сети появились документы об оказанном на регулятора давлении чиновников.

В DarkNet попали документы, украденные из Европейского агентства лекарственных средств хакерами. Часть из них стала доступна журналистам французского издания Le Monde. Изучив полученные письма, журналисты выяснили, что ряд высокопоставленных европейских чиновников оказывали давление на ЕАЛС с целью скорейшей сертификации вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna.

Например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ультимативной форме настаивала на одобрении этих двух вакцин до конца 2020 года. Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес требовала, чтобы вакцины получили одновременно все государства-члены ЕС. Между тем у агентства всё ещё были серьёзные вопросы, касающиеся одобрения препаратов.

Европейское агентство в переписке с чиновниками сформулировало три основных возражения касательно вакцин: некоторые производственные объекты ещё не были проверены; данные о коммерческих партиях вакцин отсутствовали; и, самое главное, имеющиеся данные свидетельствовали о качественных различиях между коммерческими партиями препаратов и теми, которые использовались в ходе клинических испытаний. Однако чиновники расценили эти аргументы как "малоприемлемое промедление".