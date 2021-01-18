Многотысячная толпа гондурасских мигрантов рвётся к границе США

Сотни мигрантов из Гондураса столкнулись с гватемальскими солдатами после того, как большой караван прорвался через границу страны по пути в США.
На видео с места происшествия видно, как мигранты отчаянно пытаются прорваться сквозь плотный строй солдат, блокирующих дорогу близ деревни Вадо-Хондо на востоке Гватемалы. Большой группе удается прорваться сквозь строй, однако вооруженные палками солдаты быстро перехватывают большинство из них и отбивают их назад.
Ранее сообщалось, что три группы примерно по 3 тысячи человек в каждой сумели пересечь Гватемальскую границу из Гондураса в ночь с пятницы на субботу, прорвавшись через полицейские кордоны и пограничников. Затем они сформировали караван, надеясь пересечь Мексику и добраться до границы с США.
YESTERDAY: Dramatic video shows people from the Honduran migrant caravan pushing past border control to cross into Guatemala. pic.twitter.com/lATvwr4O0P— The Hill (@thehill) January 17, 2021
Пресс-секретарь президента Гватемалы Алехандро Джамматтеи Патрисия Летона заявила журналистам, что мигранты прорвались в страну "силой" в нарушение закона "О государственной границе".
Правительство страны призвало Гондурас "сдерживать массовый выезд своих жителей посредством превентивных мер на постоянной основе".
"Центральноамериканские страны должны избегать подвергать своих жителей риску в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за пандемии", — говорится в заявлении.
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