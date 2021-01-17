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Позиция Белоруссии в списке безопасных стран рухнула

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Продолжающиеся с августа прошлого года акции протеста в Белоруссии привели к тому, что рейтинг страны в списке безопасных стран рухнул почти на сто пунктов.

Позиция Белоруссии в списке безопасных стран рухнула

Год назад, в январе 2020, Белоруссия занимала 16-ю позицию из 129 в рейтинге безопасных стран, который составляет Numbeo. Белоруссия располагалась между европейскими Хорватией и Данией. Теперь же ситуация коренным образом изменилась.

По данным того же ресурса на январь 2021 года, Белоруссия заняла 114-е место из 135. Теперь её соседями по рейтингу стали Доминиканская Республика и Кения. Таким образом, рейтинг Белоруссии упал сразу на 98 пунктов.

Самой безопасной страной мира на данный момент назван Катар. Замыкает список Венесуэла.

Протесты в Белоруссии начались во время президентских выборов 9 августа 2020 года. На них, согласно официальным данным ЦИК, с большим отрывом от прочих кандидатов победил действующий президент республики Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Он бессменно находится у власти с 20 июля 1994 года.

Протестное движение в Белоруссии вызвало особое оживление в западных либерально-демократических кругах. Самую активную поддержку белорусским оппозиционерам оказали Польша и Прибалтика.

Автор: Людмила Черткова
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