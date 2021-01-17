Сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа всё чаще интересуются алгоритмом получения российского гражданства.
Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, она стала чаще получать сообщения в социальных сетях, в которых её просят объяснить те или иные моменты в вопросах получения гражданства России.
Дипломат отметила, что такие вопросы поступают от сторонников Трампа в США, которые боятся преследований по политическим мотивам из-за прихода к власти Байдена.
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