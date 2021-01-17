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Захарова: сторонники Трампа интересуются российским гражданством

Мир

Сторонники нынешнего президента США Дональда Трампа всё чаще интересуются алгоритмом получения российского гражданства.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, она стала чаще получать сообщения в социальных сетях, в которых её просят объяснить те или иные моменты в вопросах получения гражданства России.

Дипломат отметила, что такие вопросы поступают от сторонников Трампа в США, которые боятся преследований по политическим мотивам из-за прихода к власти Байдена.

Автор: Алексей Корнеев
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