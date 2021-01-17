"Водочки нам принеси. Мы домой летим": Навальный вылетел из Берлина

Алексей Навальный с супругой успешно вылетели из Берлина в Москву.

Самолёт авиакомпании "Победа", на котором блогер возвращается в Россию, вылетел из берлинского аэропорта в 17:10 по московскому времени.

"Я ожидаю в Москве прекрасной погоды -23°C и приятного ощущения, что я добрался до своего родного города", — заявил Навальный журналистам.

Жена блогера Юлия опубликовала в Instagram видео из самолёта, на котором она произносит знаменитую фразу из фильма "Брат-2".