Алексей Навальный с супругой успешно вылетели из Берлина в Москву.
Самолёт авиакомпании "Победа", на котором блогер возвращается в Россию, вылетел из берлинского аэропорта в 17:10 по московскому времени.
"Я ожидаю в Москве прекрасной погоды -23°C и приятного ощущения, что я добрался до своего родного города", — заявил Навальный журналистам.
Жена блогера Юлия опубликовала в Instagram видео из самолёта, на котором она произносит знаменитую фразу из фильма "Брат-2".
"Мальчик, водочки нам принеси! Мы домой летим", — говорит Навальная.
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