Ранее Джо Байден заявил, что он со своей командой после вступления в должность президента США займётся отменой ограничений, которые вводил Дональд Трамп для борьбы с мигрантами.
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что, если политик выполнит своё обещание, то это обеспечит "поток маргиналов" в США через южную границу.
"В день инаугурации нового президента, мигранты мощным потоком хлынут в Америку и дружно пополнят десятки миллионов уже проживающих в ней маргиналов", — пояснил Пушков.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".