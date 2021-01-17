Пушков спрогнозировал "поток маргиналов" в США

Ранее Джо Байден заявил, что он со своей командой после вступления в должность президента США займётся отменой ограничений, которые вводил Дональд Трамп для борьбы с мигрантами.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что, если политик выполнит своё обещание, то это обеспечит "поток маргиналов" в США через южную границу.