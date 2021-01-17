Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что сейчас занимается защитой президента по делу об импичменте.
По его словам, главу государства обвиняют в подстрекательствах к мятежам из-за его заявлений о фальсификациях на выборах. Роль защиты — доказать, что подобные фальсификации имели место быть, тогда высказывания Трампа станут легитимными и не будут расцениваться в качестве призывов к чему-либо.
"Если они решат довести дело до суда, он должен отклонить импичмент как полностью незаконный. Это единственный импичмент, который прошел за сколько — два дня, три?" — пояснил Джулиани.
Худрук "Ералаша" пытался вызволить сына из "долговой ямы".