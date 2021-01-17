Адвокат Трампа рассказал о линии защиты по делу об импичменте

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что сейчас занимается защитой президента по делу об импичменте.

По его словам, главу государства обвиняют в подстрекательствах к мятежам из-за его заявлений о фальсификациях на выборах. Роль защиты — доказать, что подобные фальсификации имели место быть, тогда высказывания Трампа станут легитимными и не будут расцениваться в качестве призывов к чему-либо.