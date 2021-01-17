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В Бразилии отклонили запрос на экстренное применение "Спутника V"

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Обязательным условием для разрешения на применение препарата является проведение третьей фазы клинических испытаний в стране, напомнил бразильский регулятор.

В Бразилии отклонили запрос на экстренное применение "Спутника V"

Партнёр Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) бразильская компания Uniao Quimica в конце декабря 2020 года обратилась в Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) за разрешением на проведение в Бразилии третьей фазы клинических испытаний "Спутника V". Это является обязательным условием для разрешения на применение препарата. Регулятор запросил дополнительные сведения о вакцине, пояснив, что одного запроса для выдачи разрешения недостаточно. В начале января Uniao Quimica получила от РФПИ клеточный материал, использующийся для изготовления препарата.

"В Uniao Quimica полагают, что с обострением пандемии COVID-19 в Бразилии и во всём мире государство и бизнес должны предпринять все усилия для борьбы с ней, в том числе принимая меры чрезвычайного и исключительного характера, которые диктуются срочной необходимостью и важностью текущего момента", - заявила пресс-служба компании после того, как в пятницу в Anvisa был зарегистрирован запрос на временное экстренное применение 10 миллионов доз вакцины "Спутник V".

"Запрос был возвращён компании Uniao Quimica, поскольку он не удовлетворяет минимальным критериям, в частности ввиду отсутствия разрешения на проведение третьей фазы клинических испытаний, а также в связи с вопросами, касающимися передовых методов производства", - приводит ТАСС ответ Anvisa.

Автор: Людмила Черткова
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