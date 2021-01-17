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Борис Джонсон назвал дату и место проведения саммита G7

Мир

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал проведение саммита Большой семёрки в графстве Корнуолл. Саммит пройдёт в очном формате.

Борис Джонсон назвал дату и место проведения саммита G7

Напомним, в состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС. Лидеры Большой семёрки не встречались в очном формате почти два года. В качестве стран-гостей к участию в саммите приглашены Австралия, Индия и Южная Корея. В офисе британского премьера заявили, что лидеры этих десяти стран "будут представлять более 60% людей, живущих в демократических странах по всему миру".

"Саммит пройдет в Карбис-бэй в Корнуолле с 11 по 13 июня 2021 года. Премьер-министры и президенты из лидирующих демократических стран мира соберутся вместе, чтобы обсудить общие проблемы — от борьбы с коронавирусом и изменением климата до обеспечения того, чтобы люди по всему миру могли пользоваться благами открытой торговли, технологическими достижениями и научными открытиями", — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Помимо председательства в G7, Великобритании в этом году предстоит председательствовать в Совбезе ООН, а также проводить международную конференцию по образованию и климатический саммит ООН.

Автор: Людмила Черткова
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