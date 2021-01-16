У Капитолия задержали мужчину с оружием и фальшивым пропуском

В центре Вашингтона, неподалёку от Капитолия, полиция арестовала мужчину, имевшего при себе пистолет, более 500 патронов и фальшивый пропуск на инаугурацию.

Задержание произошло к северу от здания Капитолия, на пересечении улиц North Capital и Е. Полицейские обратили внимание на владельца пикапа, припарковавшегося рядом. В качестве документов мужчина представил полицейским поддельный пропуск на предстоящую 20 января инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена.

Полицейские изъяли у задержанного пистолет "Глок", заряженный 17-ю патронами, запасной магазин к нему и более 500 патронов, в том числе патроны для дробовика.

Полиция установила личность задержанного. Им оказался житель штата Вирджиния Уэсли Алан Билер. Он был арестован за незаконное хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов, сообщает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности во время церемонии инаугурации Джозефа Байдена в Вашингтон перебросят 25 тысяч военнослужащих Национальной гвардии США. Центр города перекрыт уже сейчас.