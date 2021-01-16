В аэропорту Франкфурта провели полицейскую операцию из-за багажа

В ходе проведения полицейской операции в аэропорту Франкфурта были частично закрыты первый терминал, железнодорожный вокзал и переход к поездам дальнего следования.

Сотрудники службы безопасности аэропорта эвакуировали пассажиров. Позже федеральная полиция сообщила о завершении операции и поэтапной разблокировке терминала и железнодорожного вокзала.

"Оперативные действия в аэропорту Франкфурта закончены. Заблокированные районы будут последовательно освобождены федеральной полицией. Это может привести к временным задержкам", — говорится в Twitter полиции аэропорта Франкфурта.

Причиной спецоперации оказался бесхозный мужской багаж, обнаруженный в аэропорту. После осмотра он был признан безопасным.

Позже стало известно о задержании двоих человек из-за подозрительного багажа. Ещё одного человека разыскивают полицейские.