В Белоруссии отключили от сети первый энергоблок АЭС

Первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети после того как сработала система защиты генератора. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.
"Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования", — говорится в заявлении пресс-службы.
В 19.02. энергоблок был отключен. В "Белэнерго" добавили, что отключение не сказалось на устойчивости энергосистемы страны.
"Радиационный фон в районе станции в норме", — уточнили в Минэнерго.
Белорусская АЭС — крупнейший совместный российско-белорусский проект, созданный с использованием российских реакторных установок ВВЭР-1200 поколения III+. Первый энергоблок подключили к национальной энергосистеме Белоруссии в конце прошлого года, на текущий год запланировано вывести его на полную проектную мощность. Второй энергоблок БелАЭС должен быть введён в эксплуатацию в 2022 году.
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