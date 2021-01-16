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В Белоруссии отключили от сети первый энергоблок АЭС

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от сети после того как сработала система защиты генератора. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

В Белоруссии отключили от сети первый энергоблок АЭС

"Система защиты сработала в ходе опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования", — говорится в заявлении пресс-службы.

В 19.02. энергоблок был отключен. В "Белэнерго" добавили, что отключение не сказалось на устойчивости энергосистемы страны.

"Радиационный фон в районе станции в норме", — уточнили в Минэнерго.

Белорусская АЭС — крупнейший совместный российско-белорусский проект, созданный с использованием российских реакторных установок ВВЭР-1200 поколения III+. Первый энергоблок подключили к национальной энергосистеме Белоруссии в конце прошлого года, на текущий год запланировано вывести его на полную проектную мощность. Второй энергоблок БелАЭС должен быть введён в эксплуатацию в 2022 году.

Автор: Людмила Черткова
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