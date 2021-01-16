Белоруссия вправе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, несмотря на "скромное место", которое республика занимает на карте мира.

Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, в прошлом году республике фактически объявили войну.

"Время проверило нас и дало ответ: достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику", — отметил Лукашенко.