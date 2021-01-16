ЛНР и ДНР передадут Украине группу удерживаемых лиц

ДНР и ЛНР в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых в республиках лиц. Посредничество при передаче окажет украинский политик Виктор Медведчук.

Об этом сообщили полпреды республик Донбасса в минской контактной группе Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.

"Руководством Донецкой народной республики совместно с руководством Луганской народной республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины", — сказано в сообщении.

В группу вошли "женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против республик, и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям".