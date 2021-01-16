Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью "Америка 2.0. После выборов", чтобы дать сигнал новым американским властям. Так считает главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
"Статья Медведева — это сигнал американской администрации: "Ребят, давайте вернемся к контролю за вооружениями", — пояснил журналист.
По мнению Венедиктова, Россия, несмотря на активное развитие военно-промышленного комплекса, нуждается в контроле за вооружением.
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