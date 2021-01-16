Венедиктов рассказал, зачем Медведев написал статью про Байдена

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал статью "Америка 2.0. После выборов", чтобы дать сигнал новым американским властям. Так считает главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Статья Медведева — это сигнал американской администрации: "Ребят, давайте вернемся к контролю за вооружениями", — пояснил журналист.

По мнению Венедиктова, Россия, несмотря на активное развитие военно-промышленного комплекса, нуждается в контроле за вооружением.