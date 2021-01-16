Немецкое Федеральное ведомство по делам юстиции передало все ответы о состоянии Алексея Навального, которые ранее поступали из России.
Ответы были сформированы в таком виде, "насколько это в настоящее время возможно и допустимо в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами германского права".
Примечательно, что никакой медицинской информации России не предоставили, поскольку на это не дал согласие сам Навальный.
"Это преступление должно быть расследовано в России", — отметил представитель Минюста ФРГ в беседе с газетой Deutsche Welle.
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