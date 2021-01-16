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Жапаров признан победителем президентских выборов в Киргизии

Мир » Бывший СССР

Садыр Жапаров признан победителем президентских выборов в Киргизии после подсчёта 100% бюллетеней. Политику удалось набрать 79,23% голосов.

По предварительным подсчётам, Жапарова поддержали более 1,1 миллиона жителей.

Напомним, президентские выборы в Киргизии прошли 10 января. Также в стране прошёл референдум по определению формы правления. За президентскую форму правления в республике высказались более миллиона избирателей.

Автор: Алексей Корнеев
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