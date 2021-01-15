Для жителей Германии, постоянно нарушающих карантин, будет создана тюрьма.
"Общенациональный центр принудительного содержания" откроют в Дрездене, сообщает издание Bild.
Местные власти планируют переделать под "тюрьму" центр приёма беженцев, который был построен в 2017 году. В настоящее время ведутся работы на реконструкции жилых помещений.
Территория будущей "тюрьмы" станет огорожена. Здание будет находиться под охраной полиции.
Решение о необходимости помещения нарушителей карантина в "общенациональный центр принудительного содержания" будет принимать суд. Заключение в "тюрьму" грозит гражданам, которых в третий раз поймают за нарушение карантина (в первый раз ему будет выноситься предупреждение, за второе — штраф).
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