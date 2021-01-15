Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Цымбалюк-Романовская рассказала об отношениях с Прохором Шаляпиным
Глава НБУ рассказал, за счёт чего спасут макростабильность Украины
Иордания отменила карантин для туристов
Врач из Тюменской области скончался, пройдя пешком 27 километров
Стало известно место проведения первого матча сборной России
В России отменили ЕГЭ базового уровня по математике
Соседов высмеял шестой по счёту брак Лолиты Милявской
Косачёв о ситуации с ДОН: Очень прискорбный сценарий
В масс-стартах Оберхофа примут участие пятеро российских биатлонистов

Детские пособия стали причиной отставки правительства Нидерландов

Мир

Отставкой закончился для правительства Нидерландов скандал, связанный с детскими пособиями. По данным канала NOS, после консультаций Марк Рютте и его команда согласуют нужные бумаги, а затем обратятся к гражданам.

Детские пособия стали причиной отставки правительства Нидерландов

Напомним о сути скандала: налоговые органы Нидерландов ошибочно обвинили множество семей в том, что они занимаются махинациями с детскими пособиями.

"Тысячи родителей столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами после того, как налоговые органы ошибочно назвали их мошенниками и потребовали вернуть пособие по уходу за детьми.

В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро. Налоговое управление устроило своего рода "охоту на ведьм", причём двойное гражданство было одним из критериев отбора потенциальных "мошенников", — пишут в издании NLTimes.

В декабре парламентская комиссия, расследовавшая дело, представила отчёт, в котором говорилось, что обвинённые родители не совершали ничего незаконного. Таким образом, в кабмине, парламенте и судебных органах "сыграли свою роль страдания, причинённые десяткам тысяч невиновных родителей".

Команда Рютте продолжит свою работу до тех пор, пока не будут выбраны новые чиновники, уточняют эксперты.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Надежда Яковлева
Последние материалы
Тюрьма или трон: что ждёт Навального в России
Советник Байдена раскрыл возможный план Штатов по "Северному потоку-2"
"Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы
Врач из Тюменской области скончался, пройдя пешком 27 километров
Стало известно место проведения первого матча сборной России
В России отменили ЕГЭ базового уровня по математике
Соседов высмеял шестой по счёту брак Лолиты Милявской
Косачёв о ситуации с ДОН: Очень прискорбный сценарий
В масс-стартах Оберхофа примут участие пятеро российских биатлонистов
Подписчики высмеяли Дмитрия Шепелева за безграмотность
Популярное
Здоровье и профилактика
Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог

Мёд вкусен и полезен, но на "эликсир здоровья" всё же не всех тянет, а некоторым людям его употребление и вовсе не рекомендуется, рассказал диетолог.

Кому противопоказан мёд, рассказал диетолог
Не стрелять себе в ногу: почему США сняли санкции с "ВСМПО-Ависма"
Экономика и бизнес
Не стрелять себе в ногу: почему США сняли санкции с "ВСМПО-Ависма"
Прибалтика
Прибалтика под знаками краха и ковида
Новости Симферополя
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Усам Оздемиров "Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы Усам Оздемиров Любовь Степушова Перуанские судьи обвинили мировые элиты в "ковидном" заговоре Любовь Степушова Рустем Сафронов Захват Капитолия, или "Трампизм" остаётся Рустем Сафронов
Комментарии
Почему киргизы проявили редкостное единодушие на президентских выборах?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Доллар за 24 рубля: в чём ошибка "индекса бигмака"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом
Захват Капитолия, или "трампизм" остаётся
Азербайджан начал поставки газа в Европу: что это означает для России
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Россиян и элиты сковала "стабильность"
Юрист рассказал о дальнейшей судьбе иска Украины в ЕСПЧ по Крыму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников