Детские пособия стали причиной отставки правительства Нидерландов

Отставкой закончился для правительства Нидерландов скандал, связанный с детскими пособиями. По данным канала NOS, после консультаций Марк Рютте и его команда согласуют нужные бумаги, а затем обратятся к гражданам.

Напомним о сути скандала: налоговые органы Нидерландов ошибочно обвинили множество семей в том, что они занимаются махинациями с детскими пособиями.

"Тысячи родителей столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами после того, как налоговые органы ошибочно назвали их мошенниками и потребовали вернуть пособие по уходу за детьми. В некоторых случаях речь шла о десятках тысяч евро. Налоговое управление устроило своего рода "охоту на ведьм", причём двойное гражданство было одним из критериев отбора потенциальных "мошенников", — пишут в издании NLTimes.

В декабре парламентская комиссия, расследовавшая дело, представила отчёт, в котором говорилось, что обвинённые родители не совершали ничего незаконного. Таким образом, в кабмине, парламенте и судебных органах "сыграли свою роль страдания, причинённые десяткам тысяч невиновных родителей".

Команда Рютте продолжит свою работу до тех пор, пока не будут выбраны новые чиновники, уточняют эксперты.