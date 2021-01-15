Советник Байдена раскрыл возможный план Штатов по "Северному потоку-2"

Новые данные по США и "Северному потоку — 2" предоставило издание Handelsblatt. Журналисты сумели пообщаться с помощником Джо Байдена, который заявил: избранный президент может отменить санкции.

В Handelsblatt пообщались с Николасом Бёрнсом, экспертом во внешнеполитических отношениях. Ранее он консультировал Байдена в ходе предвыборной гонки.

Позиция Байдена, по мнению Бёрнса, может быть такой: США отменяют санкции, а ЕС временно останавливает строительство. В появившееся время стороны садятся за стол переговоров и решают судьбу проекта.

"Это дало бы новой администрации США возможность доверительно и рассудительно поговорить с правительством Германии и другими участвующими странами", — сообщил Бёрнс.

Напомним, что ранее власти Германии озвучили чёткую позицию по "СП-2": газопровод достроят, как и обещали, санкциями этого не изменить.